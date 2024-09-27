Заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов ответил на призыв Узбекистана к России «заниматься своими делами».

Такое заявление было сделано вице-спикером парламента республики Алишером Кадировым на фоне скандала с учительницей, избившей школьника в Ташкенте на уроке русского языка, передает “Лента.ру”.

По словам сенатора, разговаривать в такой тональности недопустимо. Климов также добавил, что есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой.

«Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — сказал он.