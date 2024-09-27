Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере $10 млн за информацию о трех иранцах, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС), которые, по версии Вашингтона, пытались оказать влияние на американские выборы.

Об этом сообщил в письменном заявлении руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

“Госдепартамент совместно с другими правительственными учреждениями США предпринимает скоординированные действия в ответ на операции Ирана, направленные на оказание влияния на выборы в США в 2024 году, а также на предыдущие операции, начиная с 2020 года”, – утверждал дипломат. По его словам, внешнеполитическое ведомство предлагает вознаграждение в размере $10 млн за “информацию о трех злоумышленниках, связанных с КСИР, вмешательством КСИР в американские выборы или связанных с ним физических и юридических лицах”.

Как подчеркнул Миллер, Минфин США ввел санкции против семи граждан Ирана в связи с приписываемым им вмешательством в выборы.

“Иранский режим все активнее пытается повлиять на исход предстоящих выборов в США, поскольку считает, что они повлияют на внешнюю политику США в отношении Ирана”, – утверждал дипломат.

В свою очередь Минюст США предъявил троим иранцам обвинение в хакерской атаке на избирательный штаб кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Выступая перед журналистами, министр юстиции – генеральный прокурор Меррик Гарленд утверждал, что США следят за действиями Ирана в отношении нынешних и бывших американских должностных лиц высокого ранга.