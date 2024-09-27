Война в Украине должна закончиться справедливо.

Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают украинские СМИ.

Так, на вопрос журналистки, не поменял ли он свое мнение после беседы с украинским лидером, Трамп ответил, что “многое узнал”, но мнение не поменял.

“Я и президент Зеленский хотим, чтобы эта война закончилась. И закончилась справедливо. Я думаю, что это произойдет в нужное время”, – сказал Трамп после переговоров с украинским лидером.

Он отметил, что все хотят, чтобы война поскорее закончилась, но Зеленский, по его словам, хочет справедливого окончания войны.

Республиканец подчеркнул, что даже Путин хочет окончания войны, и это “хорошая комбинация”.

“Поэтому мы хотим честную сделку для всех”, – заявил Трамп, но вновь отказался раскрыть детали своего мирного плана.

Также Зеленский и Трамп сошлись во мнениях, что российско-украинская война вообще не должна была начаться.