Израильские СМИ заявляют о гибели генсека “Хезболлах” Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту.
“Мои источники надежны: Насраллы больше нет с нами”,- заявил Амос Ядли, бывший глава израильской разведки.
Иранские и ливанские источники в свою очередь опровергают информацию о гибели лидеров движения.
Насралла не пострадал в результате массированного удара Израиля по Ливану. Об этом пишет агентство Tasnim.
«Источники в силовых структурах сопротивления заявили, что Хасан Насралла находится в безопасном месте», — говорится в материале.
Журналисты добавили, что также об отсутствии генерального секретаря «Хезболлы» среди пострадавших сообщили еще несколько арабских источников. По их словам, один из руководителей шиитского движения «находится в полном здравии».
20:33 Израильские ВВС предприняли попытку устранить лидера ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, однако операция оказалась неудачной.
Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на свои источники.
«Авиаудары израильских ВВС с целью ликвидировать Хасана Насраллу в Бейруте завершились провалом», — отмечается в публикации.