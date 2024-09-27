Израильские СМИ заявляют о гибели генсека “Хезболлах” Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту.

“Мои источники надежны: Насраллы больше нет с нами”,- заявил Амос Ядли, бывший глава израильской разведки.

Иранские и ливанские источники в свою очередь опровергают информацию о гибели лидеров движения.

Насралла не пострадал в результате массированного удара Израиля по Ливану. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Источники в силовых структурах сопротивления заявили, что Хасан Насралла находится в безопасном месте», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что также об отсутствии генерального секретаря «Хезболлы» среди пострадавших сообщили еще несколько арабских источников. По их словам, один из руководителей шиитского движения «находится в полном здравии».

20:33 Израильские ВВС предприняли попытку устранить лидера ливанского шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насраллу, нанеся удары по Бейруту, однако операция оказалась неудачной.

Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на свои источники.

«Авиаудары израильских ВВС с целью ликвидировать Хасана Насраллу в Бейруте завершились провалом», — отмечается в публикации.