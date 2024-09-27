Баку считает препятствием для достижения мирного соглашения с Ереваном Конституцию Армении, которая ставит под вопрос территориальную целостность Азербайджана.

Об этом заявил в интервью газете La Repubblica помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

“Мы близки к миру как никогда ранее, но остаются препятствия, которые не дают идти вперед. И первое – это Конституция Армении, в ней в части об утверждении независимости содержится указание на воссоединение Армении с азербайджанскими территориями в Карабахе. Мы хотим достигнуть мира не только с армянским правительством, но и с народом страны, который должен потребовать референдум об изменении конституции, отказавшись от притязаний на азербайджанские территории”, – сказал он.

Для Азербайджана, по его словам, важно, чтобы были гарантии от возвращения реваншизма, который подрывает мир в регионе.

“Нужен референдум, в ходе которого армяне продемонстрируют, что не поддерживают притязания на Карабах”, – добавил чиновник.

Он также указал, что милитаризация Армении должна быть “ответственной и пропорциональной”, выразив озабоченность закупкой Ереваном во Франции ракет дальнего действия, которыми можно поражать азербайджанские города.

“Лучшим решением для Армении была бы нейтральность, а не создание военных альянсов против Азербайджана”, – отметил Гаджиев.

Баку, по его словам, видит со стороны некоторых западных стран, “имевших колониальный опыт”, включая Францию, попытки ошибочно поддерживать Армению в ее реваншистских устремлениях.

“Это контрпродуктивно для всей Европы”, – отметил он.

Со своей стороны Баку считает своим правом самозащиту. Гаджиев также признал, что межэтническую рознь преодолеть очень сложно и на это требуется время. Тогда как предки многих азербайджанцев происходят с нынешних земель Армении, в том числе из Еревана, который исторически был азербайджанским городом до попадания в состав Российской империи, заявил он.

“Азербайджанцы с корнями на этих территориях должны иметь возможность вернуться к истокам. Но это не означает ни территориальных притязаний, ни нарушения суверенитета Армении”, – пояснил Гаджиев.