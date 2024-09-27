Президент России Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию объявил об изменениях в ядерной доктрине страны. Для внесения ясности в некоторые моменты в связи с этим предложением российского лидера Minval.az обратился к эксперту Каспийского института стратегических исследований Александру Караваеву.

– Россия может изменить свою ядерную доктрину. Есть мнение, что это – реакция на возможное разрешение Украине применять западные ракеты для ударов вглубь России. Изменится подход России к применению ядерного оружия? О чем говорят новые положения?

– Первое, что мы должны помнить, – доктрина, которая является основой политики в области ядерного сдерживания, ещё не опубликована, она на стадии разработки. Путин сделал как бы анонс в плане изменений по применению ядерного оружия. Расширена категория государств, против которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых могут быть задействованы ядерные силы. Естественно, через медиарепрезентации подобного рода Кремль предупредительно информирует, какие будут шаги в случае применения баллистических и дальнобойных крылатых ракет против территории России.

– Новое положение об участии в агрессии неядерного государства с участием ядерного может привести к ответному ядерному удару. Что подразумевается под словом «участие»?

– Момент, который связан со словом «участие», когда речь идет о вопросах применения ядерных сил, ставится уже в контекст сдвоенной агрессии по территории России со стороны неядерного государства и ядерного.

Раньше между Россией и США существовал определенный диалог военно-экспертного уровня, на котором они ставили друг друга в известность относительно порядка определения целей при возможном ракетно-ядерном ударе. Проблема заключается в том, что, допустим, если летит какое-то множество определенных целей, а сейчас в ходе российско-украинской войны видно, что взаимные обстрелы постоянно интенсифицируются, как определить, носит эта цель угрожающе-стратегический характер, на который требуется ответ со стороны ядерных сил или нет. Тут мы подходим к тому, что до конца не будет ясна интерпретация того, как будет оцениваться характер угрозы в тот или иной момент времени или возникновения данной угрожающей ситуации.

Определенным нюансом является то, что появляется зона неизвестности, которая сама по себе может представлять некий риск применения любого рода сил. Если Россия не реагирует на продолжающиеся атаки по своей территории применением ядерных сил, означает ли это, что она не применит ее в следующий раз? Это анонсированное изменение усиливает слепое пятно, которое будут иметь аналитики стран Запада относительно того, как будут применяться положения доктрины на практике.

– Ранее условием для применения ядерного оружия была атака баллистических ракет, теперь же список условий расширился до средств воздушно-космического нападения. Говорит ли это о том, что РФ применит ядерное оружие, если по ней ударят ракетами, ведь известно, что на вооружении ВСУ стоят американские баллистические ракеты и британо-французские крылатые? Будет ли Россия считать агрессией появление в небе украинских ракет или истребителей западного производства?

– Мы видим, что Россия следует своему слову не применять ядерное оружие первым, но при случае постоянных угроз и периодических атак по территории РФ непонятно, в какой момент она может все-таки это оружие применить. Потому что, если она его не применила в третий, четвертый и пятый раз, означает ли это, что она его не применит в восьмой или десятый раз? Это пятно неясности в определенной степени – козырь со стороны Москвы, оказывающий давление на те планы, которые могут усиливать военное присутствие натовских сил в российско-украинском конфликте с постепенным повышением градуса этого присутствия. То есть, если применение Украиной оборудования и техники на поле боя не привело к подобного рода реагированию, то на каком-то этапе возникнет вопрос, будет ли это реагирование при более масштабном применении авиационными средствами доставки, которые как раз потенциально могут значительно расширить радиус возможного поражения уже на территории России.

Получается некая система раннего предупреждения о том, что применение ракетных и баллистических средств доставки, которые могут охватить более широкий диапазон территории, выходящий за пределы площади этого конфликта, может привести к эскалации и прямому столкновению с применением ядерных сил. Задача стоит именно такая.

Алла Зейдуллаева