Пашинян допустил изменение конституции Армении ради мира с Азербайджаном

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Премьер Армении Никол Пашинян не исключил внесение изменений в конституцию Армении после подписания мирного договора с Азербайджаном, о чем заявил на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, после подписания соглашения документ должен рассмотреть Конституционный суд страны на предмет его соответствия основному закону. И если в процессе окажется, что договор противоречит конституции, то речь может пойти об изменении конституции.

«Если наш Конституционный суд примет решение, что мирное соглашение с Азербайджаном противоречит конституции Республики Армения, то мы окажемся в конкретной ситуации, где потребуются изменения в конституции во имя достижения мира», – сказал он.

Пашинян напомнил, что в конституции есть пункт, согласно которому ратифицированные международные соглашения имеют приоритет над внутренними законами страны.

Он также отметил, что мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и вполне достижим. По его словам, этому способствуют несколько факторов.

Одним из ключевых шагов стало подписанное 30 августа соглашение о совместной работе комиссий по делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Пашинян подчеркнул, что это первый двусторонний документ, подписанный сторонами. Он также отметил, что стороны согласились использовать Алма-Атинскую декларацию 1991 года в качестве базового принципа для определения границ, что означает взаимное признание территориальной целостности и нерушимости границ.

Пашинян подчеркнул, что следующим шагом станет подписание мирного договора и установление полноценного межгосударственного сотрудничества. Армения предлагает подписать уже согласованные статьи мирного соглашения с Баку, а оставшиеся пункты обсудить позже.

«Не существует мирного соглашения, которое бы сразу решило все вопросы. Даже после подписания договора страны могут продолжать заключать новые соглашения и достигать дополнительных договоренностей», – пояснил премьер-министр Армении.