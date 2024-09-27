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Эмине Эрдоган популяризирует институт приемных семей

Эмине Эрдоган популяризирует институт приемных семей

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган обратилась к участникам мероприятия «История морской звезды: глобальное приглашение посланников сердец», организованного под ее патронажем в офисе ЮНИСЕФ в Нью-Йорке в сотрудничестве с Министерством семьи и социальных услуг Турции и ЮНИСЕФ.

«Я также присоединяюсь к глобальному призыву к «посланникам сердец» и приглашаю каждую страну с чувством сострадания, которая хочет защитить наших детей, будущее человечества, объединить усилия и сотрудничать для укрепления института приемных семей», – сказала супруга турецкого лидера. Ее слова приводит «Анадолу».

Эрдоган привлекла внимание к тому, что цель проекта – улучшение условий жизни детей, находящихся под опекой государства, и укрепление института приемных семей.

«Величайшее волонтерство, которое человек может сделать по отношению к другому человеку, – это подарить ему счастливое детство, которое тот пронесет в своем сердце на протяжении всей своей жизни, проведенной в атмосфере любви и доверия. На основе этой идеи мы мобилизуем все наши ресурсы, чтобы объединить детей-сирот и семьи, которые хотят стать родителями», – заявила Эрдоган.

По ее словам, в рамках проекта разработаны разные модели системы приема детей в семьи, которые отвечают разным требованиям.

Приемным семьям выделяется ежемесячная поддержка, 30 июня празднуется «День приемной семьи» в целях повышения осведомленности, рассказала она.

Эрдоган привлекла внимание к тому, что с начала реализации проекта в приемные семьи взяли до 10 тыс. детей.

«Связь государства с детьми не разрывается, пока они не достигают совершеннолетия. Наши учреждения поддерживают их, пока они приобретают профессию и начинают трудовую жизнь и продолжают оставаться безопасным центром, куда наши дети могут обращаться на протяжении всей своей жизни, включая процесс вступления в брак»,- заверила Эрдоган.

Супруга главы турецкого государства выразила удовлетворение в связи с тем, чтобы сегодня «посланники сердец» считают образцовым проектом в ЮНИСЕФ.

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