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Американские солдаты отправились на Кипр

Американские солдаты отправились на Кипр

Десятки американских солдат были отправлены на Кипр на фоне резкого обострения напряженности между Израилем и движением «Хезболлах».

Об этом сообщила телекомпания CNN, чью информацию распространил на острове 26 сентября портал In-Cyprus, принадлежащий кипрской газете «Филелефтерос».

В нем говорится о том, что четверо официальных лиц США проинформировали телекомпанию о том, что передислоцированные на остров десятки американских военнослужащих готовятся к тому, что им придется в той или иной мере столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, включая возможное участие в операции по эвакуации граждан США из Ливана в случае начала в этой стране полномасштабной войны.

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