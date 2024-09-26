Блинкен высоко оценивает прогресс в отношениях между Баку и Ереваном

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Госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к прочному и достойному миру.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера по итогам встречи Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

«Госсекретарь Энтони Блинкен провел трехстороннюю встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сегодня в Нью-Йорке во время Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Секретарь Блинкен высоко оценил прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном на пути к прочному и достойному миру, и призвал обе страны к дальнейшему прогрессу в скорейшем завершении соглашения. Госсекретарь подчеркнул, что мирное соглашение принесет региону большую стабильность и процветание», – говорится в заявлении.