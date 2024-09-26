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Пашинян надеется на помощь Анкары в приближении мира с Баку

Пашинян надеется на помощь Анкары в приближении мира с Баку

Турция прилагает усилия для достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы выступаем за скорейшее обеспечение атмосферы стабильности и добрососедства между соседними странами.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Турецкий лидер рассказал, что в ходе встречи в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на вклад Анкары в скорейшее приближение мирного договора с Азербайджаном. «Турция и без того стремится к этому. Надеемся, что решив вопросы и устранив сложности между Азербайджаном и Арменией, мы вступим на новый путь», – приводит «Азертадж» слова политика.

Президент Турции подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку. «Мы стали свидетелями схожего подхода Армении. Турция со своей стороны считает, что атмосфера мира ответит интересам всех сторон, открыв окно новых возможностей для Баку и Иревана», – сказал турецкий лидер.

Глава государства выразил уверенность в том, что позитивное завершение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией станет толчком и для нормализации турецко-армянских отношений.

Турецкий лидер далее прокомментировал тему возможного вступления Анкары в такие организации, как БРИКС и АСЕАН. По словам турецкого лидера, площадки БРИКС и АСЕАН открывают для Турции возможности для укрепления экономического сотрудничества.

«Вступление Анкары в подобные структуры не означает отказа от НАТО», – заверил глава государства, добавив, что от диалога Анкары с новыми международными организациями выиграет весь регион.

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