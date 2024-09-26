Гутерриш готов содействовать укреплению стабильности на Южном Кавказе

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Армения высоко ценит поддержку ООН и Генерального секретаря Антониу Гутерриша в усилиях по обеспечению мира и стабильности в регионе. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с Гутерришем в Нью-Йорке.

На встрече, как сообщает пресс-служба правительства Армении, обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в регионе и текущих процессов.

Пашинян также затронул тему мирного договора с Азербайджаном и армянскую инициативу «Перекресток мира».

Генсек ООН выразил готовность содействовать укреплению стабильности на Южном Кавказе в рамках своего мандата.