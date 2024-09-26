СМИ: Зеленский планирует провести президентские выборы

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести президентские выборы в стране в 2025 году. Об этом сообщает издание The Economist.

В 2023 году все партии Верховной Рады согласились отложить выборы до конца конфликта в Украине. Однако Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году, чтобы консолидировать свою власть.

Одним из предполагаемых соперников является бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. По информации издания, страна желает увидеть новых лидеров в руководстве.