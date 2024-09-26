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ОЗА осудила провокационное заявление Мирзояна

ОЗА осудила провокационное заявление Мирзояна

Мы – Община Западного Азербайджана решительно осуждаем и отклоняем заявление, с которым министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил на Форуме древних цивилизаций. На этом мероприятии министр Мирзоян, утверждая, что «армянское культурное наследие» в Азербайджане, якобы, находится под угрозой, выступил с заявлением провокационного характера.

Эти мысли нашли отражение в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается: «Полное клеветы данное заявление одновременно свидетельствует о все еще продолжающихся территориальных притязаниях Армении против Азербайджана. Использование главой МИД Армении выражения «Нагорный Карабах» показывает, что его страна лишь на словах признает территориальную целостность Азербайджана.

Учитывая полное и систематическое уничтожение Арменией культурного наследия Азербайджана как на своей территории, так и некогда оккупированных азербайджанских землях, спекуляция этой страной в настоящее время вокруг вопроса культурного наследия является проявлением лицемерия.

Что касается призыва руководителя МИД Армении к отправке миссии ЮНЕСКО, следует подчеркнуть, что такую миссию необходимо направить не в Азербайджан, а в Армению. К сожалению, из-за отказа Армении миссия ЮНЕСКО в эту страну все еще не состоялась.

Мы требуем от Армении проявления уважения к территориальной целостности Азербайджана, дачи согласия на отправку туда миссии ЮНЕСКО для оценки состояния культурного наследия азербайджанского народа в этой стране, принятия необходимых мер для восстановления, защиты и охраны разрушенных азербайджанских памятников».

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