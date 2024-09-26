В Баку отметили годовщину образования КНР

369 Просмотров

Торжественный прием в честь 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики состоялся в Баку.

По приглашению временного поверенного в делах посольства Китая в Азербайджане Динг Тао, на мероприятии присутствовали аккредитованные в нашей стране иностранные дипломаты, представители государственных структур, известные общественные деятели и др.

Среди почетных гостей был заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, который поздравил китайский народ и правительство КНР с этой важной датой.

Он отметил, что Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана: объем товарооборот в январе-июле этого года составил 2 млрд долларов, увеличившись на 21%.

По его словам, сотрудничество в области инвестиций между странами интенсивно развивается: «В Азербайджане активно работают 256 коммерческих организаций с китайскими инвестициями. Мы продолжим оказывать необходимую поддержку китайским компаниям, чтобы они могли воспользоваться благоприятной бизнес-средой в Азербайджане».

Он добавил, что транзитные перевозки являются одним из основных направлений сотрудничества между двумя странами. «В Азербайджане реализованы масштабные проекты по транспортной инфраструктуре для увеличения транзитного потенциала. Транспортные коридоры, проходящие через нашу страну, Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты формируют кратчайшие и наиболее эффективные маршруты для поставок грузов из Китая в Европу и обратно. В результате Азербайджан стал главным транспортным узлом региона», – сказал Мустафаев.

Напомним, что 75-летие образования нового Китая будет широко отмечаться в стране 1 октября.