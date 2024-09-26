Мурадова: Существует проблема уклонения от уплаты алиментов

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Начальник отдела регистрации Министерства юстиции Айтен Мурадова заявила, что предложение о создании Алиментного фонда в Азербайджане остается актуальным.

На Форуме молодых семей в Бакинском центре ASAN №2 Мурадова отметила, что минимальная сумма алиментов по стране составляет 235 манатов, сообщает «Репорт».

Она подчеркнула, что существует проблема уклонения от уплаты алиментов, которую в других странах решают через создание специальных фондов, когда государство берет на себя обязательства родителя. Предлагается внедрение подобного механизма и в Азербайджане.