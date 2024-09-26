Туберкулез в Азербайджане идет на спад (фото)

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В Азербайджане наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом.

Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев, комментируя текущую ситуацию с туберкулезом в стране.

По его словам, которые приводит «Репорт», с 2012 года правительство Азербайджана реализует программу по борьбе с туберкулезом. Помимо этого, с 2021 года в Азербайджане внедрен механизм обязательного медицинского страхования.

Теймур Мусаев указал на то, что реализуемые в стране проекты Глобального фонда вносят большой вклад в борьбу с туберкулезом:

«Несмотря на достигнутые успехи в этой сфере, существует необходимость разработать долгосрочную стратегию и Дорожную карту для реализации Плана действий по борьбе с туберкулезом. Борьба с туберкулезом является глобальной проблемой. Лишь сотрудничая и делясь опытом и знаниями, мы сможем добиться положительных результатов».

Председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев и исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов отметили, что в стране строятся специализированные медицинские учреждения по борьбе с туберкулезом и в лечении применяется современный подход.

Выступившая с обширным докладом директор Научно-исследовательского института легочных заболеваний Минздрава Ирада Ахундова подчеркнула, что в рамках Национальной программы по борьбе с туберкулезом Министерства здравоохранения за последние 10 лет наблюдаются положительные изменения в динамике заболеваемости, а также в снижении смертности от туберкулеза.