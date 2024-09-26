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Армения одобрила регламент делимитации границы с Азербайджаном

Армения одобрила регламент делимитации границы с Азербайджаном

Конституционный суд Армении признал проект положения (регламент) о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном соответствующим основному закону страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КС.

«Обязательства, закрепленные в положении «О совместной деятельности комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», подписанном 30 августа 2024 г., соответствуют Конституции», – говорится в финальной части решения Суда.

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