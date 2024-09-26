Джейхун Байрамов: Есть ряд вопросов, препятствующих подписанию мирного договора с Арменией

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25 сентября 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) Мигелем Анхелем Моратиносом. Как сообщили в четверг в МИД Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и UNAOC, будущие планы и совместные проекты, а также текущая ситуация в регионе в постконфликтный период.

«Было доведено до внимания, что Азербайджан успешно и плодотворно сотрудничает с UNAOC, особо была отмечена деятельность Верховного представителя, который лично внес вклад в развитие динамики нашего сотрудничества.

Было рассказано о роли, которую играет Азербайджан в межцивилизационном диалоге и о важности совместных проектов, реализуемых в этом направлении.

Другая сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе, а также о нормализации и мирном процессе между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период. Было отмечено, что Азербайджан в период почти 30-летней оккупации своих территорий столкнулся с широкомасштабными и разрушительными последствиями не только в гуманитарной, но и в культурной сфере, его культурное наследие было целенаправленно разграблено, уничтожено и подвергнуто незаконным изменениям.

Было упомянуто, что несмотря на тяжелые гуманитарные последствия периода оккупации, сразу после прекращения конфликта Азербайджан выступил с инициативой мирной повестки дня и является наиболее активной стороной в продвижении процесса нормализации отношений с Арменией. Было обращено внимание на наличие ряда открытых вопросов, препятствующих подписанию мирного соглашения, в частности, сохраняющиеся территориальные претензии к Азербайджану в ряде законодательных актов Армении, в том числе в Конституции этой страны.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес», – говорится в сообщении ведомства.