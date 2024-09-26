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Франция ужесточает меры против мигрантов, сокращая льготы и доступ к здравоохранению

Франция ужесточает меры против мигрантов, сокращая льготы и доступ к здравоохранению

Правительство Франции намерено сократить приток мигрантов и радикально уменьшить предоставляемые им льготы, в частности бесплатный доступ к системе здравоохранения.

Министр внутренних дел Бруно Ретайо заявил, что цель этих мер — сделать Францию менее привлекательной для мигрантов по сравнению с другими странами. «Я использую все доступные средства для сокращения иммиграции», — отметил министр, подчеркнув, что невозможно справиться с потоком в 470 000 мигрантов, как это было в прошлом году, и обеспечить их надлежащую интеграцию, жилье и обучение.

Инициатива Ретайо получила поддержку премьер-министра Мишеля Барнье, который ранее критиковал концепцию мультикультурного общества, называя его «мультиконфликтным», и утверждал, что мигранты приезжают не ради интеграции, а для получения пособий.

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