На выставке ADEX-2024 показали надводный дрон азербайджанского производства

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Надводный дрон KALAN отечественного производства впервые демонстрируется на 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024. Об этом Азертадж сообщили представители холдинга оборонной промышленности «Азерсилах».

Технические характеристики беспилотника: длина 1500 мм, ширина 400 мм, скорость 30 км/ч, вес заряда взрывчатки – 5 кг.

Беспилотник-камикадзе способен работать как в ручном, так и в автоматическом режиме управления, в одиночку и стаями. В авторежиме есть возможность ориентироваться по заданным координатам. Дроны могут выполнять совместные скоординированные атаки, действуя взаимосвязанно. Это позволяет поражать большие территории и несколько целей одновременно. Точное достижение цели обеспечивается с помощью GPS или встроенных навигационных систем. Дроны могут перемещаться под водой и над ней, что увеличивает эффект невидимости и неожиданности. Он оснащен взрывчаткой типа TNT весом 5 кг. Это позволит достичь высокой взрывной силы для нанесения значительного урона. Водный беспилотник предназначен для береговой охраны, военно-морских операций и уничтожения стратегических целей.