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Все больше эмигрантов желают изучать азербайджанский язык

Все больше эмигрантов желают изучать азербайджанский язык

Проект «Родной язык – Азербайджанская школа», направленный на обучение азербайджанскому языку детей соотечественников, вызвал настоящий ажиотаж среди представителей азербайджанской диаспоры. Так заявила журналистам представительница Ассоциации молодых учителей Азербайджана Фидан Гулузаде.

«Родной язык – Азербайджанская школа»- это проект, который предоставляет возможность бесплатного дистанционного обучения азербайджанскому языку соотечественников разных возрастных групп, проживающих за пределами Азербайджана. По словам Гулузаде, в рамках проекта обучаются несовершеннолетние с 6 по 18 лет. Но в Ассоциацию начало поступать очень много обращений от лиц старше 18 лет. Для них пришлось открыть дополнительные группы.

К проекту, стартовавшему с прошлого года, присоединились более 500 человек из 30 стран – России, Ирана, Германии, США, Австралии, Великобритании, ОАЭ, Турции, Швеции, Франции и других.

В настоящее время продолжается процесс регистрации желающих обучиться родному языку. На данный момент оставили заявки на участие в проекте порядка тысячи человек. Сделать это можно по ссылке: https://forms.gle/VqpmebKNWaF94on29.

В рамках учебной программы, которая длится два года, слушателей обучают истории, литературе, географии и культуре Азербайджана.

По словам педагога азербайджанского языка Хюзуры Агаевой, она более 15 лет преподает азербайджанский язык студентам из США, но в прошлом году стала впервые обучать ему своих же соотечественников.

«Наши ученики – дети азербайджанских эмигрантов, в основном проживающих в Европе. Дети эмигрантов слышат азербайджанский язык только в дома. Мы помогаем им не забывать его. Наш проект оказался настолько успешным, что очень много желающих присоединиться к проекту»,- сказала Агаева.

Зарина Оруджалиева 

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