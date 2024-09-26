Задержан мошенник, обманувший участников войны на 60 тыс. (видео)

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В Насиминском районе Баку совершено мошенничество по отношению к участникам войны.

Как сообщает МВД, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Насиминского РУП, был задержан Ахмед Абдулкеримов, завладевший путём мошенничества финансовыми средствами отдельных граждан.

В ходе расследования было установлено, что, выдавая себя за бывшего сотрудника одного из госучреждений и правозащитника, он обманул участников войны, пообещав им оформить бессрочно предоставленные им квартиры на льготных условиях, автомобили, страховку, пособие по инвалидности и присвоил почти 60 тыс. манатов потерпевших.

По факту в Насиминском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, решением суда в отношении А.Абдулкеримова была избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия по делу продолжаются.