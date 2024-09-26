Власти Грузии использовали фото украинских руин в агитации (видео)

Правящая партия Грузии использовала на предвыборных плакатах фото разрушенных украинских городов с призывом «выбрать мир».
Серия плакатов и видеоролик партии «Грузинская мечта», где разрушенные города Украины противопоставлены городам Грузии, были представлены сегодня, сообщает издание Newsgeorgia.
Надписи на плакатах и в видео призывают избирателей «выбрать мир» и сказать «нет войне», отмечает источник.
Президент страны Саломе Зурабишвили раскритиковала агитацию «Грузинской мечты», заявив, что она была «изготовлена в кузнице КГБ».