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Нидерланды предлагают Азербайджану свой опыт в области управления водными ресурсами

Нидерланды предлагают Азербайджану свой опыт в области управления водными ресурсами

Нидерландские компании готовы поделиться с Азербайджаном опытом в области управления водными ресурсами.

Об этом заявила посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема во время выступления на Каспийском водном инновационном форуме, передает АПА.

По ее словам, во время CОР29 в Баку вопрос воды также будет важной темой. Посол отметила, что большой опыт Нидерландов в области управления водными ресурсами признан во всем мире, и это опыт, основанный на знаниях, накопленных на протяжении всей истории и поколений.

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