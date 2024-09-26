На Западе зарегистрировали бренд ZELENSKYY

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Товарный знак ZELENSKYY зарегистрирован в США и Европе.

К товарам из перечисленных категорий относятся в числе спортивное и охотничье оружие, ювелирные изделия, предметы живописи, визитницы и кошельки, домашняя и кухонная утварь, игрушки для розыгрышей и вечеринок, продукты питания, алкогольные (вино, сидр, ликер) и безалкогольные напитки.

Регистрация товарного знака ZELENSKYY распространяется на оказание рекламных и маркетинговых услуг, краудфандинга (сбора средств), деятельности в сфере радио и телевещения, организацию выставок и похорон, публикацию книг и проведение онлайн-игр.