В Азербайджане пройдет Фестиваль STEAM -SAF24

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24-25 октября в четвертый раз в Азербайджане пройдет Фестиваль STEAM -SAF24 среди школьников, об этом на пресс-конференции заявил глава проекта STEAM Азербайджан Играр Назаров.

Главным посылом фестиваля этого года станут инициативы, объявленные во имя зелёного мира. И хотя фестиваль проводится четвертый год подряд, проект по обучению школьников информационным и коммуникационным технологиям начался ещё раньше. Сегодня в 398 школах предмету STEAM обучаются 220 тыс. школьников 4-9 классов. До 2026 года их число будет увеличено до 280 тыс. В рамках фестиваля школьные команды, а это 625 команд (2500 участников), будут соревноваться со своими проектами в области защиты окружающей среды. В том числе в рамках фестиваля приедут 54 команды из США, Германии, Болгарии, Чехии, Пакистана, Узбекистана , Норвегии, Казахстана и других стран. В общей сложности ожидается участие представителей из 20 стран. Оценивать проекты участников будет также интернациональное жюри.

Наряду с школьными командами, в фестивале примут участие команды и частных STEAM-центров. В проведении фестиваля министерство сотрудничает с «Азеркосмос» и Министерством экологии и природных ресурсов. Тематика очень интересная – это глобальное изменение климата и т.д. Назаров отметил, что Азербайджан является первой страной в регионе, которая проводит подобного рода мероприятие.

Зарина Оруджалиева