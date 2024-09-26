Иран обещает заступиться за Ливан в случае войны

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Иран не останется в стороне в случае, если Израиль развяжет полномасштабную войну в Ливане.

Об этом на полях Генеральной ассамблеи ООН заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран всегда поддерживал шиитское движение «Хезболла» и «его справедливое право защищать Ливан».

Арагчи также призвал Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию, чтобы помочь прекращению огня и восстановлению мира на Ближнем Востоке.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что ситуация в регионе беспрецедентна и находится на пороге полномасштабной катастрофы.