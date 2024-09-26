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Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в американские выборы

Маск заподозрил Зеленского во вмешательстве в американские выборы

Основатель компании Tesla Илон Маск задался вопросом, не является ли посещение президентом Украины Владимиром Зеленским завода боеприпасов в штате Пенсильвания вмешательством в предстоящие выборы в США.

«По определению, если я ничего не упускаю, это же должно считаться иностранным вмешательством в американские выборы?» – написал он на своей странице в X.

Так он прокомментировал публикацию в X спикером Палаты представителей Майком Джонсоном письма, направленного им Зеленскому, в котором содержалось требование отстранить от должности посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию поездки украинского лидера в Пенсильванию в сопровождении доверенного лица кандидата в президенты США от Демократической партии вице-президента Камалы Харрис при отсутствии представителей республиканцев. Джонсон назвал произошедшее явным жестом поддержки демократов.

Комитет Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности сообщил в X, что начал расследование в связи с посещением президентом Украины завода боеприпасов в Пенсильвании. Как следует из документа, председатель комитета Джеймс Комер (республиканец, штат Кентукки) инициировал расследование в связи с использованием администрацией президента США Джо Байдена средств налогоплательщиков в целях оплаты перелета Зеленского в Пенсильванию «для участия в предвыборном мероприятии» в поддержку Харрис.

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