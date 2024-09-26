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МИД Азербайджана обвинил Макрона в подготовке Армении к реваншизму |
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МИД Азербайджана обвинил Макрона в подготовке Армении к реваншизму

МИД Азербайджана обвинил Макрона в подготовке Армении к реваншизму

Министерство иностранных дел Азербайджана требует от Франции положить конец деструктивной деятельности в регионе.

Об этом заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания французского президента Эмманюэля Макрона о том, что «Франция стоит плечом к плечу с Арменией на фоне давления на нее и территориальных претензий Азербайджана».

«Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона во время его выступления на Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября о том, что «Франция стоит плечом к плечу с Арменией в условиях давления и территориальных претензий со стороны Азербайджана», являются очередным примером предвзятого проармянского подхода Франции как к нашей стране, так и к мирному процессу в целом», – подчеркивается в комментарии А.Гаджизаде.

По его словам, «недопустимо, что Франция, которая готовит Ереван к реваншизму и осуществляет масштабное вооружение этой страны, обвиняет азербайджанскую сторону в давлении».

«Представление в свете миролюбивой страны-жертвы Армении, которая почти 30 лет держала под оккупацией азербайджанские территории, изгнала около миллиона азербайджанцев из их родных мест, совершила массовые убийства и преступления против человечности, игнорирует право на возвращение сотен тысяч азербайджанцев, массово депортированных с территории Армении, демонстрирует, насколько несправедлива политика, проводимая Францией», – отметил А.Гаджизаде.

Он добавил, что МИД требует от Франции «прекратить деструктивную деятельности в нашем регионе, внешняя политика которой потерпела крах во многих частях мира».

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