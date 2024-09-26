У ASELSAN большие планы в Азербайджане

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Генеральный директор ASELSAN Ахмет Акьол заявил о расширении деятельности компании в Азербайджане и совместном производстве с местными партнерами.

Гендиректор турецкой компании принял участие в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX-2024) в Баку.

Акьол дал оценку деятельности и глобальным целям ASELSAN в Азербайджане.

Акьол напомнил, что ASELSAN открыла свое первое международное отделение в Баку в 1990-х годах, став таким образом одной из первых международных компаний в Азербайджане в период после обретения независимости после распада СССР.

Гендиректор отметил, что у компании очень хорошее прошлое в Азербайджане, так как она оказала поддержку стране в самые непростые для нее времена.

«Тысячи наименований продукции ASELSAN используются в подразделениях безопасности Азербайджана и на гражданских объектах. Мы расширяем здесь нашу компанию и отныне говорим о совместном производстве с местными партнерами. В предстоящий период вы увидите, что часть продукции ASELSAN производится в Баку и предлагается всему миру», – сказал Акьол, которого цитирует «Анадолу».

По словам гендиректора, ASELSAN с момента своего создания предлагает национальные технологии во всех областях.

«Мы начинали с производства портативных средств связи, затем перешли к оборонной электронике и вышли на международную арену. Наша следующая цель – продвинуть наше нынешние положение в мире еще выше за счет расширения международного сотрудничества и экспорта. Мы шаг за шагом движемся к достижению своей цели вместе с более чем 11 тыс. сотрудников, большинство из которых — инженеры. При этом мы выпускаем новую продукцию, инвестируем в будущие технологии и пытаемся популяризировать их посредством международного сотрудничества. ASELSAN будет все больше укреплять свои позиции в мире при поддержке народа», – отметил он.