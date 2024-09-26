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Тайсон Фьюри не прочь побаловаться пивом

Тайсон Фьюри не прочь побаловаться пивом

Тайсон Фьюри планирует усиленно готовиться к реваншу против Александра Усика. По словам британского боксера, второй поединок с украинцем имеет для него большой смысл, ведь он готовится победить.

В то же время бывший чемпион мира признался, что потерял любовь к боксу и устал от постоянных тренировок, поэтому часто нарушает спортивный режим.

«Я сейчас выше этого боксерского бреда. Я делаю то, что захочу. Я могу позволить себе выпить пару бокалов пива в день, или 6, 7, 8 пинт. Мне все равно на бокс. Но Усик… реванш с ним имеет смысл. Надо его провести и победить. Многие меня спрашивают, почему я до сих пор боксирую? Потому что могу. Я не могу сказать, что не готовился к первому бою, я проиграл, но есть реванш. Вперед!», – сказал Фьюри IFL TV.

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