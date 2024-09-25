Помощник Блинкена: Мы довольны ролью Азербайджана в качестве поставщика энергии

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Азербайджан играет очень важную роль, принимая COP29 в нынешнем году.

Об этом заявил помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, которого цитирует «Азертадж».

Он сообщил, что сегодня встретился с президентом COP29 Мухтаром Бабаевым и исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролем.

«Мухтар Бабаев предоставил достаточно обширную и конструктивную информацию о проделанной работе и отметил важность COP29 в деле ускорения нашей совместной работы по энергетическому переходу. Азербайджан, как и США, является крупным производителем нефти и газа. Мы должны работать сообща, чтобы выполнить обещания, которые мы дали относительно сокращения выбросов углекислого газа, определить технологии, которые позволят сделать это быстрее, и, как отметил президент Ильхам Алиев, мы должны расширить масштабы солнечной и ветровой энергетики.

Баку – город ветров. Таким образом, мы довольны существующим потенциалом партнерства и всеми возможностями, которые мы можем реализовать совместными усилиями. Мы довольны ролью, которую Азербайджан играет в качестве поставщика энергии для Турции и затем и для Европы», – сказал представитель Госдепартамента.