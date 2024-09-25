Азербайджанцам не рекомендуется посещать районы, близкие к границе Израиля с Ливаном

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Министерство иностранных дел предупредило граждан Азербайджана в Израиле и Ливане.

«В связи с нынешней напряженной ситуацией в сфере безопасности между Ливаном и Израилем мы подчеркиваем важность строгого соблюдения предупреждений о поездках, сделанных Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики 3 и 5 августа 2024 года соответственно. Однако в связи с объявлением особого положения на территории Израиля мы советуем нашим гражданам не посещать районы вблизи ливанской границы Израиля и действовать в соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными властями», – говорится в сообщении ведомства.