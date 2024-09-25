Азербайджан и Россия обсудили военно-техническое сотрудничество (фото, видео)

218 Просмотров

В рамках 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEХ» в Бакинском Экспо-Центре проходит ряд встреч по развитию военно-технического сотрудничества. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

25 сентября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым.

Стороны обсудили роль военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи был проведен осмотр стендов российских военно-промышленных компаний, представленных на международной выставке. Азербайджанской и российской делегациям было обстоятельно рассказано о представленном вооружении, технике, авиации и летательных средствах.

