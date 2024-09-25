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TƏBİB повышает качество медицинских услуг (фото)

TƏBİB повышает качество медицинских услуг (фото)

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прошло расширенное совещание, посвященное вопросам повышения качества медицинских услуг.

Об этом говорится в сообщении TƏBİB.

Совещание прошло под председательством Исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова с участием руководителей подведомственных медицинских учреждений, а также заместителей, советников и руководителей департаментов TƏBİB.

На совещании рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся деятельности подведомственных медицинских учреждений, повышения качества предоставляемых гражданам медицинских услуг, развития системы первичной медико-санитарной помощи, укрепления кадрового потенциала, устранения существующих недостатков и других аспектов работы.

Кроме этого, даны специальные поручения в связи с участием в мероприятиях COP29.

Заместитель Исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов выступил с подробным докладом о работе, проделанной в этом году в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях в области профилактики инфекций и инфекционного контроля (İPİN), а также управления качеством (KİO).

Отметив положительные результаты внедрения и развития деятельности İPİN в медицинских учреждениях, А.Исрафилов подчеркнул, что в настоящее время в 52 медучреждениях работают специалисты по управлению качеством.

Кроме того, А.Исрафилов проинформировал участников совещания о подготовке плана эвакуации для перевозки пациентов между медицинскими учреждениями и представил новый план эвакуации.

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