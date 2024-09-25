ANAMA получила машины для разминирования (фото)

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Две механические машины для разминирования, произведенные под брендом «Made in Azerbaijan», будут привлечены к операциям Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) на освобожденных территориях.

Согласно информации ANAMA, машины были переданы Агентству на выставке «ADEX 2024», проходящей в Баку. Производителем является группа компаний «Improtex Industry».

Машины «Revival P» и «Revival T» предназначены для обнаружения противопехотных и противотанковых мин и подготовки территорий для разминирования.

Передача Агентству этих машин является пожертвованием сельскохозяйственной компании «Agro Dairy».