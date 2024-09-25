Состоялось обсуждение военного сотрудничества между Азербайджаном и Сомали (фото)

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Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Сомалийской Республики Абдулкадиром Мохамедом Нуром, находящимся с визитом в нашей стране для участия в 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX», проходящей в Баку. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече было отмечено наличие широких возможностей и перспектив сотрудничества между нашими странами по всем направлениям, в том числе в военной сфере, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.