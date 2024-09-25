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Ученые UNEC вошли в список лучших ученых мира

Ученые UNEC вошли в список лучших ученых мира

Стэнфордский университет США объявил список 2-процентных лучших ученых мира (World’s Top 2 проц Scientists) на 2024 год. Как сообщает пресс-служба UNEC, трое ученых Азербайджанского государственного экономического университета включены в список, подготовленный с целью оценки деятельности мировых ученых.

Согласно списку, исследователи Научно-исследовательского центра композитных материалов UNEC Турал Нагиев, Эльчин Гусейнов и научный сотрудник Центра европейской экономики UNEC Андреа Гатто входят в ТОП-2 процента лучших ученых мира.

Отметим, что рейтинговый список составлен на основе данных базы Scopus Elsevier, крупнейшего и престижного в мире академического издательства. Список осуществляется в два этапа. На начальном этапе отбираются ученые, не менее 5 статей которых индексируются в базе данных Scopus. Отбор на следующем этапе осуществляется по показателям качества (общее количество ссылок, количество ссылок без учета самоссылок, индекс Хирша, hm-индекс, количество ссылок на статьи одного автора и т.д.).

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