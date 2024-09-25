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Новые тарифы на проезд в автобусах могут ввести уже скоро

Новые тарифы на проезд в автобусах могут ввести уже скоро

Введение дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте обсуждается в Азербайджане. Уже долгое время в стране не стихают разговоры вокруг применения специальных тарифов в автобусах и метро. О том, каких изменений в этой области стоит ждать в Азербайджане Minval.az поинтересовался в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. На запрос редакции в ведомстве сообщили, что для внедрения дифференцированных платежей в зависимости от расстояний на маршрутах, например, в Баку, должна быть построена специальная инфраструктура. Ключевым фактором в этом процессе является полный переход системы общественного транспорта на безналичный расчет.

«В настоящий момент проводятся работы по ускорению перехода на систему, обеспечивающую безналичную оплату проезда в субъектах, осуществляющих пассажирские перевозки», – сказали в ведомстве.

Многие годы представители транспортных структур обещают населению полный переход общественного транспорта на безналичную систему расчета, и это станет возможным, как только заменят все старые автобусы на новые и подключат их к единой системе. Кстати, в Министерстве цифрового развития и транспорта планируют заменить порядка 3000 автобусов на электробусы. По крайней мере, еще летом так заявил заведующий отделом транспортной политики Министерства Фариз Алиев. Осенью текущего года будут запущены в рейс первые 160 электробусов.

Первая ласточка

Надо сказать, что первый пример дифференцированной оплаты проезда применили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» на пассажироперевозки по Абшеронскому и Сабунчинскому кольцевому маршрутам. Стоимость проезда по ней меняется в зависимости от расстояния. Но с  сегодняшнего дня тарифы за проезд подорожали на 10-20 гяпиков и меняются по мере отдаления от пункта посадки на электричку (минимальный тариф- 40 гяпиков, максимальный – 1.2 маната).

В свою очередь, независимый эксперт в области транспорта Эльмаддин Мурадлы считает, что кардинальных изменений в системе общественного транспорта в ближайшее время ждать не стоит.

«Действительно, сегодня обсуждается изменение системы оплаты проезда на общественном транспорте. Вдобавок, вопрос обговаривается с различными инстанциями. Отрадно, что такие идеи вообще существуют и поддерживаются соответствующими структурами. Однако такой технический момент, как банальное внедрение карт во всем общественном транспорте, тормозит процесс. То есть не все автобусы, а это важная составляющая общественного транспорта, перешли на систему безналичных платежей», – сказал собеседник.

Как только весь транспорт будет подключен к безналичному расчету, на следующем этапе начнется внедрение системы дифференцированной оплаты и применения различного рода тарифов и льгот для студентов, пенсионеров, лиц, покупающих годовой, месячный или недельный тариф на общественном транспорте. Для всего этого следует внедрить совершенную систему, которая позволит точно классифицировать граждан, пользующихся общественным транспортом. Мурадлы не исключает ликвидацию или перестройку имеющейся системы безналичного платежа ВakıKart, либо применение более совершенной технологии.

По его словам, в настоящее время более реальным является заключение Брутто-контракта между госструктурами с частными автобусными компаниями. В рамках договоренностей перевозчики будут получать выплату за количество совершенных рейсов. Компаниям не будет интересно, сколько они перевозят пассажиров. В свою очередь, перед заказчиком будет выполнена задача по перевозке пассажиров.

«Главное для государства – заинтересовать население в пользовании общественным транспортом и сократить количество пробок», – сказал Мурадлы.

Зарина Оруджалиева

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