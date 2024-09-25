Эрдоган: США и другие члены НАТО не хотят вступления Украины в альянс

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США и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим. Исходя из этих реалий, мы видим, что эти вопросы (предложение о вступлении Украины в НАТО) не те вопросы, которые надо принимать с волнением. Когда мы принимаем решения, мы учитываем позиции всех членов НАТО. Принимаем решения исходя из этого», заявил турецкий лидер в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о позиции Турции по вопросу принятия Украины в НАТО.