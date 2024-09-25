AYNA об инновационном подходе к организации дорожного движения (фото)

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта применяет инновационный подход в организации дорожного движения.
Об этом говорится в заявлении агентства.
На ряде улиц и проспектов Баку продолжаются масштабные работы по улучшению возможностей мобильности, оптимизации и реорганизации схем движения автомобилей, в том числе общественного транспорта.
Работы были проведены на проспекте Ходжалы (от станции метро «Хатаи» до пересечения с улицей Юсифа Сафарова), на улице Хагани и 28 Мая.