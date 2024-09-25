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Эксперт из России: Азербайджану следует воздержаться от жестких заявлений на данном этапе

Эксперт из России: Азербайджану следует воздержаться от жестких заявлений на данном этапе

Заявление Харрис можно рассматривать как предвыборный шаг, нацеленный в первую очередь на заручение поддержкой влиятельной армянской диаспоры.

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО) Станислав Притчин, комментируя письмо кандидата в президенты США К. Харрис армянской общине США, в котором она выразила обеспокоенность вопросом права на возвращение армян в «Нагорный Карабах».

«Для Харрис сейчас складывается достаточно сложная ситуация в том плане, что она по опросам лидирует, но вопрос не в том, кто реально лидирует, а в том, какие расклады голосов, особенно в колеблющихся штатах. И тут, конечно, для Харрис важно заручиться поддержкой всех возможных политических сил, чтобы укрепить своих стабильных сторонников. В целом эта демократическая линия продолжает то, что мы сейчас наблюдаем в американской позиции», — убежден эксперт.

По его словам, несмотря на шаги со стороны Государственного департамента по урегулированию ситуации между Азербайджаном и Арменией, позиция американской дипломатии во многом однозначно проармянская: «Поэтому это не является чем-то новым или кардинально меняющимся».

Говоря о том, какой линии должен придерживаться Баку в предвыборную пору в США, политолог отметил: «Азербайджану в таких условиях важно сохранять опору на свои интересы, добиваться интересов своих общин, чтобы это было как минимум симметрично. Западные государства должны учитывать и интересы тех лиц в Азербайджане, которые в свое время вынуждены были уехать из Армении».

«Поэтому ситуация с этим письмом отчасти ситуативная, так как это происходит перед выборами, и все средства в этой гонке хороши. Но важно будет посмотреть на то, кто возглавит Государственный департамент после выборов и кто вообще выиграет, чтобы понять, какая будет позиция у США. Азербайджану не стоит делать жесткие заявления, нужно дождаться итогов выборов и выстраивать прагматичные отношения с новой администрацией, чтобы защитить свои интересы», — заключил Станислав Притчин.

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