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Глава ANAMA: Все больше женщин, желающих обучиться профессии сапера

Глава ANAMA: Все больше женщин, желающих обучиться профессии сапера

Все больше женщин, желающих обучиться профессии сапера, обращаются в Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA). Об этом Minval.az рассказал председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов.

По его словам, не прошло и года, как в Азербайджане впервые начали работать женщины-саперы. Выполняют они свою задачу достаточно хорошо. Каждый сапер после прохождения курса подготовки постепенно допускается к работе.

«Есть определенные психологические барьеры, которые они должны пройти, мы называем их Job trening. В зависимости от человека этот период может продлиться как три месяца, так и больше. Как правило, спустя три месяца новоиспеченный сапер начинает работать в полную силу. Женщины давно прошли этот период и справляются с работой не хуже мужчин», – отметил Сулейманов.

Отметим, что набор женщин в группу саперов был реализован в рамках проекта «Женщины-саперы», реализованного Международным фондом «Евразия Пресс» совместно с Консультативной группой по минам (MAG) при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) и Госдепартамента США, при посредничестве Программы развития ООН (ПРООН) и ANAMA. В проекте были сформированы две женские команды.

Как отметил Сулейманов, после того, как о проекте стало известно широкой общественности, в Агентство начало поступать много обращений от женщин, желающих обучиться профессии сапера. Но поскольку набор в саперы уже завершился, в настоящее время Агентство приостановило прием женщин.

«У нас пока нет возможностей для расширения команды женщин-саперов, поскольку первый прием на работу представительниц прекрасной половины человечества был осуществлен в рамках проекта. В настоящее время в нашей команде работают 28 женщин», – сказал собеседник.

Зарина Оруджалиева

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