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Минобороны Британии сообщило, что потери России достигли пика

Минобороны Британии сообщило, что потери России достигли пика

По оценке Минобороны Великобритании, в последние четыре месяца Россия несла самые большие ежедневные потери с начала войны. По оценке британских военных, в мае РФ теряла в среднем 1262 военных каждый день убитыми и ранеными, в июне — 1163, в июле — 1140, а в августе — 1187. Ожидается, что в сентябре потери ВС РФ в среднем также будут превышать 1000 человек в день, написал сайт New York Post 24 сентября.

Официальные лица Великобритании заявили, что количество потерь Кремля достигло пика в мае, из-за ожесточенных боев в Харькове. Оно было почти в четыре раза больше, чем в марте 2022 года, первом полном месяце после начала вторжения России на территорию Украины, когда, по данным официальных лиц Великобритании, она теряла около 386 солдат в день.

По оценкам разведки Великобритании, около миллиона военнослужащих с обеих сторон были убиты или ранены с тех пор, как Россия начала свое вторжение в феврале 2022 года.

Россия, вероятно, понесла более 610 тысяч потерь. Западная разведка подсчитала, что число убитых россиян приближается к 200 тысячам, число раненых составляет около 400 тысяч, согласно статье в Wall Street Journal.

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