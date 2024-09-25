«Письмо Харрис»: жест поддержки или обманутые ожидания?

426 Просмотров

В предвыборной кампании в США наконец-то всплыла «армянская тема». В региональных СМИ и социальных сетях активно цитируют письмо вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис «армянской общине США».

Само по себе письмо — предвыборный жест, призванный принести в «копилку» Харрис голоса американцев армянского происхождения. Вполне ожидаемо, что текст этого письма составлен так, чтобы максимально пролить бальзам на душу и на уши американцам армянского происхождения. Камала Харрис поздравила адресатов с Днём независимости Армении, пообещала поддержать её суверенитет и демократию, пустила дежурную слезинку по поводу «геноцида армян» в 1915 году. Высказалась за мир между Арменией и её соседями на основе уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности. И отметилась по «карабахской теме»: «Право армян, перемещённых из Нагорного Карабаха, безопасно вернуться в свои дома имеет решающее значение для восстановления достоинства армянского народа и стабильности в регионе».

Понятно, что этот пункт вызвал в Баку справедливое возмущение. Такой территориальной единицы, как «Нагорный Карабах», в составе Азербайджана нет. Никто армян из Карабаха насильственно не «перемещал». Азербайджан с самого начала объявил, что считает этнических армян, проживавших в Карабахе до 1988 г., и их потомков своими гражданами. Был создан даже специальный интернет-портал для облегчения их реинтеграции. Остальное — личное нежелание остававшихся в Карабахе «миацумников» жить на территории, где восстановлен суверенитет Азербайджана. Так при чём здесь «достоинство армянского народа»?

На письмо Харрис, как уже писал Minval, уже отреагировала и Община Западного Азербайджана, обвинив госпожу кандидата в равнодушии к судьбе этнических азербайджанцев, депортированных из Армении.

Но нельзя не обратить внимание на некоторые обстоятельства. В США всегда проводится чёткая грань не только между государственными расходами и финансированием предвыборной кампании, но и между предвыборными заявлениями и государственными документами, даже если предвыборную кампанию ведёт действующий президент или вице-президент, как госпожа Харрис. На фотокопии письма, которое широко разошлось по соцсетям и масс-медиа, нет никаких «исходных данных» Белого дома и администрации, зато указано, что оплачено это письмо кандидатом в президенты Харрис. То есть речь идёт о чисто «предвыборном» жесте в адрес армянской общины. И это ещё не всё.

Распространилось это письмо исключительно по армянским каналам. Оно было опубликовано армянскими лоббистскими организациями, а не предвыборным штабом Харрис. Более того, этот предвыборный документ не опубликован ни на сайте KamalaHarris.com, где госпожа вице-президент ведёт свою предвыборную кампанию, ни в аккаунте её предвыборного штаба в социальной сети «Х». Одно только это — уже повод задуматься, а оправдываются ли «армянские ожидания» от предвыборной кампании Харрис.

Вместе с тем, попытка Харрис в очередной раз поднять тему «безопасного возвращения армян в Карабах» вызвала в Азербайджане справедливое возмущение. Но факт состоит в том, что в армянских кругах ожидали существенно большего. Здесь мечтали ни много ни мало о «свободном» возвращении «под международной защитой». То есть в Карабах «для защиты армян» вместо покинувших регион российских миротворцев вводились бы какие-то «международные силы», Карабах фактически выводился бы из-под юрисдикции и суверенитета Азербайджана, после чего туда под защитой чужих штыков устремились бы все те, кого Армения переселяла туда за годы оккупации, включая профессиональных боевиков и террористов с Ближнего Востока. Как бы это повлияло на региональную безопасность, вряд ли есть необходимость подробно разъяснять. Но этих намёков в письме Харрис уже нет. И понятно, почему.

Ситуация в регионе изменилась коренным образом, и после блестящей победы Азербайджана в Карабахе играть в такого рода игры и без оглядки раздавать обещания армянскому лобби уже не получится. Даже если кому-то очень хочется. А эксперты напоминают: в то время, когда Харрис занимала пост вице-президента, армянские лоббисты весьма жёстко критиковали её за недостаточную, по их мнению, поддержку сепаратизма в Карабахе (который уже провалился) и Армении как государства.

И вот теперь уже в ходе предвыборной кампании Харрис «делает жест» в адрес армянской общины, которого хватило для недоумения и возмущения в Баку, но вот настоящие «армянские надежды» так и остались надеждами. Потому что правила игры в регионе теперь диктует Азербайджан.

Нурани