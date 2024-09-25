АБР сделал прогноз по экономике Азербайджана

114 Просмотров

Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел прогноз инфляции в Азербайджане на 2024 год до 2,1%, а на 2025 год — до 3,8%, что ниже апрельских ожиданий (5,5% и 6,5% соответственно). Снижение инфляции связано с жесткой денежно-кредитной политикой и замедлением мировых цен на сырьевые товары. В первой половине 2024 года инфляция составила 0,7% против 12,7% годом ранее. Центральный банк Азербайджана снизил ключевую ставку до 7,25%, но ожидается, что рост административных цен на топливо может вызвать незначительное повышение инфляции.

АБР также повысил прогноз роста экономики Азербайджана на 2024 год до 2,7% благодаря росту ненефтяного сектора и увеличению государственных расходов. В первой половине 2024 года рост ненефтяной экономики составил 6,9%, а общий рост ВВП ускорился до 4,3%.