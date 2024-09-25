Эрдоган пообещал Зеленскому прекращение огня в Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в рамках которой дал обещания по прекращению огня и зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели», — говорится в сообщении.

Также в канцелярии подчеркнули, что Эрдоган пообещал Зеленскому приложить усилия для возобновления зерновой сделки.