В Баку разыскиваемый оказал сопротивление полиции ножом

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В городе Баку разыскиваемый по подозрению в незаконном обороте наркотиков мужчина, оказав сопротивление сотрудникам полиции режущим предметом, попытался скрыться.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ночь на 24 сентября ранее судимый Ализаде Фарид 1991 года рождения при задержании оказал сопротивление с ножом сотрудникам полиции, после чего был задержан с предупредительным применением табельного оружия.

Пострадавший подозреваемый госпитализирован.

При нем были обнаружены нож и наркотическое средство героин, предназначенный для продажи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.