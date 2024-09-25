Баку впервые в регионе обсуждает возможности кибердипломатии

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Впервые в регионе Азербайджан проводит международную конференцию по кибердипломатии, сообщает Minval.az.

Необходимость проведения такого мероприятия вызвана тем, что кибердипломатия заново формирует международные отношения.

Конференция организована Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана. Приглашены более 150 человек, из которых свыше 30 – иностранные гости. Также в работе конференции примут участие сотрудники диппредставительств различных стран.

Отмечено, что повсеместное применение информационных технологий нового поколения создаёт новые угрозы, в связи с чем становится очевидно, что кибердипломатия – это не только выбор, но и необходимость обеспечения международной стабильности и безопасности в мире.